Кондогбья перенес операцию на левом бедре после игры с "Райо Вальекано"

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья был прооперирован сегодня, 7 апреля, после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:2), информирует официальный сайт "летучих мышей".

Отмечается, что у 26-летнего француза появилась обширнае внутримышечная гематома в левом бедре после игры. Примерные сроки восстановления не сообщаются.

В текущем сезоне Кондогбья принял участие в 27 матчах за "Валенсию", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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