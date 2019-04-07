Кондогбья перенес операцию на левом бедре после игры с "Райо Вальекано"

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбья был прооперирован сегодня, 7 апреля, после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:2), информирует официальный сайт "летучих мышей".
Отмечается, что у 26-летнего француза появилась обширнае внутримышечная гематома в левом бедре после игры. Примерные сроки восстановления не сообщаются.
В текущем сезоне Кондогбья принял участие в 27 матчах за "Валенсию", забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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