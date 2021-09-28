Компания из Дубая готова выкупить долг «Барселоны» в 1,5 миллиарда евро

«Барселоне» поступило предложение о выкупе клубного долга в размере 1,5 миллиарда евро, утверждает Sport.es со ссылкой на программу El Curubito на 8tv.

Неназванная компания из Дубая готова уже сейчас полностью погасить задолженность каталонцев. При этом компания согласна дать сине-гранатовым отсрочку платежей минимум на два года с перспективой продления этого срока до 12 лет, и проценты не должны быть большими.

При этом в клубе отрицают поступление подобного рода предложений.