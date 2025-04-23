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Сегодня, 19:08

«Комо» хочет выкупить контракт Валле из «Барселоны»

Камила Абдурахманова
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Итальянский футбольный клуб «Комо» планирует активировать опцию выкупа контракта защитника Алекса Валле, который сейчас выступает за команду на правах аренды из «Барселоны», сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, Валле является важным игроком в стратегических планах главного тренера Сеска Фабрегаса, и «Комо» готовится предложить игроку долгосрочный контракт. Текущее соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона и включает пункт о выкупе за 6 миллионов евро.

Валле начал сезон в аренде в «Селтике», а в конце января перешел в «Комо», где провел 11 матчей. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 4,5 миллиона евро.

«Комо» под руководством Фабрегаса занимает 13-е место в чемпионате Италии с 39 очками.

ФК Барселона
ФК Комо
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
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Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
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