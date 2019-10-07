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Команда десятилетия ла лиги: 6 игроков «Барсы», 4 — «Реала» и Облак

19:35
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Авторитетный портал Goal опубликовал символическую сборную чемпионата Испании. В нее вошли шесть футболистов «Барселоны» и четыре — «Реала». Место в воротах же занял Ян Облак из «Атлетико».

Отметим, что Антуан Гризманн попал в команду за успехи в составе «Атлетико», поскольку в «Барсу» перешел только этим летом и еще не успел проявить себя в каталонском клубе в полной мере.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Ян Облак («Атлетико») — Дани Алвес («Барселона»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Марселу («Реал») — Хави («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Андрес Иньеста («Барселона») — Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико"/"Барселона»).

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