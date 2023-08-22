Колыванов заявил, что Захаряну нужно наращивать обороты

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В испанском чемпионате играют в атакующий, комбинационный футбол, который подходит Арсену. Дай Бог, чтобы он закрепился в составе и заиграл там. Потенциал у него хороший, есть над чем работать и к чему стремиться. Хочется пожелать ему большой европейской карьеры. Надеюсь, что он будет там прогрессировать, и через пару лет увидим его в еще более статусной команде. У него все есть для того, чтобы вырасти в хорошего игрока. Есть большой талант, так что нужно наращивать обороты и доказывать, что он не зря уехал в Европу. Думаю, «Реал Сосьедад» — хороший плацдарм для того, чтобы расти дальше», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

19 августа испанский клуб объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.