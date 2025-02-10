Колосков: «Захарян не адаптировался к чемпионату Испании»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».
«Захарян не адаптировался к чемпионату Испании. По-другому можно будет сказать, когда Арсен начнет регулярно выходить на поле и приносить пользу своей команде. А пока все говорит о том, что процесс адаптации затянулся», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 21-летний россиянин провел на поле 13 минут. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за травмы.
Источник: РБ Спорт
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