Количество подписчиков Гию в соцсети после гола за «Барселону» выросло почти в шесть раз

Число подписчиков нападающего «Барселоны» Марка Гию после победного гола в матче 10-го тура против «Атлетика» (1:0) выросло более чем в 5 раз.

Перед игрой у 17-летнего форварда было 44 000 фолловеров в социальной сети, сейчас — 245 000.

Футболист забил на 80-й минуте. Он дебютировал за взрослую команду «Барселоны», выйдя на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.