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Сегодня, 06:55

Количество подписчиков Гию в соцсети после гола за «Барселону» выросло почти в шесть раз

Виктория Кравченко
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Число подписчиков нападающего «Барселоны» Марка Гию после победного гола в матче 10-го тура против «Атлетика» (1:0) выросло более чем в 5 раз.

Перед игрой у 17-летнего форварда было 44 000 фолловеров в социальной сети, сейчас — 245 000.

Футболист забил на 80-й минуте. Он дебютировал за взрослую команду «Барселоны», выйдя на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Барселона
Марк Гию
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 10 8 1 1 24-13 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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