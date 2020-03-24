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Кокорин позвал Смолова в «Сочи»

20:48
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, что нападающий Александр Кокорин зовет его в «Сочи».

— Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка. В «Сельте» все было прекрасно до момента наступления этого вируса, — сказал Смолов в Instagram. — Сейчас мне домой велик привезли, занимаюсь. Еще дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая.

Кстати, как думаете, мир будет прежним после карантина, локдауна, закрытия границ и всего, что сейчас происходит?

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