Коке высказался о победе «Атлетико» в ла лиге
Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о победе своей команды в чемпионате Испании.
«Мы верили в себя, даже когда все списывали нас со счетов. Каждый титул особенный, в нем есть нечто свое. Мне доверили быть капитаном этой команды, и я наслаждаюсь каждым моментом. Я был горд за «Атлетико» в 2014 году и снова горжусь этой командой», — цитирует Коке Marca.
«Атлетико» выиграл ла лигу в 11-й раз подряд. «Реал» занял второе место, «Барселона» расположилась на третьем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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