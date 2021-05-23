Коке высказался о победе «Атлетико» в ла лиге

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о победе своей команды в чемпионате Испании.

«Мы верили в себя, даже когда все списывали нас со счетов. Каждый титул особенный, в нем есть нечто свое. Мне доверили быть капитаном этой команды, и я наслаждаюсь каждым моментом. Я был горд за «Атлетико» в 2014 году и снова горжусь этой командой», — цитирует Коке Marca.

«Атлетико» выиграл ла лигу в 11-й раз подряд. «Реал» занял второе место, «Барселона» расположилась на третьем.