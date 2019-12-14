Коке пропустит матч с «Осасуной» из-за рождения ребенка

Полузащитник «Атлетико» Коке не примет участие в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» по семейным причинам, сообщает Marca.

Капитан мадридского клуба ожидает рождение первенца, и главный тренер Диего Симеоне решил отпустить его из расположения команды. 27-летний игрок уже покинул командный отель.

В текущем сезоне Коке провел 22 матча за «Атлетико», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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