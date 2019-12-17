Коке повредил бедро в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:0), сообщает официальный сайт клуба.

Капитан мадридцев прошел тесты, чтобы оценить степень травмы. У Коке диагностировано повреждение мышц правого бедра.

В текущем сезоне на счету Коке 17 матей в ла лиге, в которых он забил гол и сделал результативную передачу. В шести встречах Лиги чемпионов хавбек отметился голевым пасом.