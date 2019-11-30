Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Коке — об освистывании Гризманна фанатами «Атлетико»: «Нужно уважать чужое мнение»

13:53
Теги:

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что можно понять фанатов, которые освистывают и критикуют нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Француз минувшим летом перебрался в Каталонию из «Атлетико», а 1 декабря ему предстоит сыграть против мадридцев на их поле.

— У людей есть свое мнение, и нужно его уважать, — цитирует Marca Коке. — Я свое мнение держу при себе, но понимаю, что у каждого человека оно свое. Посмотрим, как все пойдет. Нужно сосредоточиться на игре. Гризманн за пять лет отдал все «Атлетико». Сейчас он наш соперник, мы играем против «Барселоны», а не против одного Гризманна.

Атлетико — Барселона

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир