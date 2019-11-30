Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что можно понять фанатов, которые освистывают и критикуют нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Француз минувшим летом перебрался в Каталонию из «Атлетико», а 1 декабря ему предстоит сыграть против мадридцев на их поле.

— У людей есть свое мнение, и нужно его уважать, — цитирует Marca Коке. — Я свое мнение держу при себе, но понимаю, что у каждого человека оно свое. Посмотрим, как все пойдет. Нужно сосредоточиться на игре. Гризманн за пять лет отдал все «Атлетико». Сейчас он наш соперник, мы играем против «Барселоны», а не против одного Гризманна.