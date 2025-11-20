Коке: «Мне 33 года, но я считаю себя молодым»

Полузащитник «Атлетико» Коке признался, что не чувствует себя на свой возраст. В январе испанцу исполнится 34 года.

«Мне 33 года, но я считаю себя молодым. Мне еще многое предстоит дать футболу и «Атлетико», — приводит AS слова Коке.

В этом сезоне Коке сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Испанец провел всю карьеру в мадридском клубе.