Коке: «Мне 33 года, но я считаю себя молодым»
Полузащитник «Атлетико» Коке признался, что не чувствует себя на свой возраст. В январе испанцу исполнится 34 года.
«Мне 33 года, но я считаю себя молодым. Мне еще многое предстоит дать футболу и «Атлетико», — приводит AS слова Коке.
В этом сезоне Коке сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Испанец провел всю карьеру в мадридском клубе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3
