Сегодня, 07:43

Коке: «Мне 33 года, но я считаю себя молодым»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Атлетико» Коке признался, что не чувствует себя на свой возраст. В январе испанцу исполнится 34 года.

«Мне 33 года, но я считаю себя молодым. Мне еще многое предстоит дать футболу и «Атлетико», — приводит AS слова Коке.

В этом сезоне Коке сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Испанец провел всю карьеру в мадридском клубе.

Коке Ресурексьон (Коке)
Футбол
ФК Атлетико
Мастантуоно: «Ламине Ямал играет лучше меня, он демонстрирует невероятный уровень
