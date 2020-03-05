Коке: «Феликс? Гризманну тоже потребовалось несколько месяцев»

Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что нападающему Жоау Феликсу еще нужно время на адаптацию в Мадриде. Напомним, за молодого португальца «Атлетико» заплатил 126 миллионов евро.

— Цены рыночные — это касается любого игрока, — цитирует Marca Коке. — Звезда наподобие Феликса будет стоить дорого. Постепенно он станет тем игроком, которого хотят видеть фанаты «Атлетико». Но он сейчас не может решить все проблемы. Гризманну тоже потребовалось несколько месяцев. Он постепенно должен приспособиться. Когда он уже адаптировался, получил травму, потом еще одну. Нужно потерпеть. Я верю, что мы увидим того Феликса, который нам нужен.