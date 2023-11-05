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Сегодня, 16:36

Кобелев считает, что Захаряну нужно время для адаптации в «Реал Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Бетиса» Андрей Кобелев прокомментировал проблемы Арсена Захаряна с игровым временем в чемпионате Испании.

«Вчера Захарян не играл. Что здесь можно комментировать? Почему не доверяет? Может быть, стоит говорить о том, что человеку необходимо время, чтобы адаптироваться. Ни для кого не секрет, что чемпионат Испании превосходит по уровню чемпионат России. Должно пройти какое-то время, чтобы Арсен привык к тем скоростям, интенсивности, борьбе на каждой тренировке за место в составе. Думаю, что о чем-то серьезном можно будет говорить по истечении полугода. Я не люблю говорить, что будет, не будет. Какой смысл об этом рассуждать? Мы не знаем, что происходит в команде. Человек выбрал свой путь, по которому он идет. Я ему желаю в первую очередь здоровья, набраться побольше позитива, не опускать голову и двигаться только вперед», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-zaharyanu-nuzhno-vremya-chtoby-adaptirovat-sya-v-reale-sos-edad/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
6
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
7
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
10
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
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4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
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4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
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Алавес – Альмерия
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