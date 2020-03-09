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Клубы сегунды Б недовольны тем, что за «Кастилью» выступают дорогостоящие игроки «Реала»

10:08
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Клубы испанской сегунды Б недовольны тем, что за «Кастилью» выступают дорогостоящие новички «Реала». Сейчас за команду, которую тренирует бывший форвард мадридского клуба, выступают нападающий Родригу и полузащитник Рейнир. В последнем матче «Кастилья» с их помощью победила «Карухо» со счетом 4:0.

— Мадридский клуб рад протестировать своих дорогостоящих новичков, — говорится в сообщении в Twitter «Карухо. — Пусть другие клубы лиги не могут позволить себе и близко такие трансферы. Даже если все 80 команд лиги сложатся вместе, то все равно не наберут денег даже на одного такого игрока.

Сумма трансфера Рейнир составила около 30 миллионов евро, трансфера Родригу — более 40 миллионов.

После 28 туров «Кастилья» занимает 7-е место в группе 1 сегунды Б, набрав 40 очков. А активе лидера — «Белеареса — 58 баллов.

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