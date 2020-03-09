Клубы сегунды Б недовольны тем, что за «Кастилью» выступают дорогостоящие игроки «Реала»

Клубы испанской сегунды Б недовольны тем, что за «Кастилью» выступают дорогостоящие новички «Реала». Сейчас за команду, которую тренирует бывший форвард мадридского клуба, выступают нападающий Родригу и полузащитник Рейнир. В последнем матче «Кастилья» с их помощью победила «Карухо» со счетом 4:0.

— Мадридский клуб рад протестировать своих дорогостоящих новичков, — говорится в сообщении в Twitter «Карухо. — Пусть другие клубы лиги не могут позволить себе и близко такие трансферы. Даже если все 80 команд лиги сложатся вместе, то все равно не наберут денег даже на одного такого игрока.

Qued?stesvos a gusto cos 30 mill?ns, nin clubs de primeira te?en ese investimento. Xuntamos os 80 clubs da categor?a e non se manexa ese di?eiro. Lembramos ent?n fai d?as xornadas, Rodrygo 54 mill?ns, salvoulles os mobles ao final do partido ante o ?ltimo da t?boa. https://t.co/ZptmFrr2zW — Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) March 7, 2020

Сумма трансфера Рейнир составила около 30 миллионов евро, трансфера Родригу — более 40 миллионов.

После 28 туров «Кастилья» занимает 7-е место в группе 1 сегунды Б, набрав 40 очков. А активе лидера — «Белеареса — 58 баллов.