39 команд ла лиги проголосовали против изменений в формате Кубка и Суперкубка Испании, утверждает Cadena COPE. Два клуба согласны с переменами, а один воздержался.

Ранее сообщалось, что Суперкубок Испании может пройти в январе, в формате "Финала четырех" в Саудовской Аравии. Главной причиной недовольства клубов является тот факт, что изменения не были согласованы с командами.

Помимо этого, в полуфиналах Кубка Испании будет только один матч, а не два. При этом клубы, которые сыграют в Суперкубке, смогут стартовать не с первого раунда, как все остальные, а с 1/16 финала.

Генеральная ассамблея Королевского футбольного союза Испании (RFEF) должна подтвердить это 29 апреля.

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