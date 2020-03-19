Клубы ла лиги проведут чемпионат по FIFA 20 во время карантина

Клубы испанской ла лиги решили провести чемпионат по FIFA 20 во время паузы в турнире. Все футбольные турниры в Испании были приостановлены из-за коронавируса.

Как информирует Football Espana, все клубы элитного дивизиона согласились участвовать. Каждый из них будет представлен одним из футболистов. Так, за «Реал» сыграет Марко Асенсио, «Барселону» — Серхи Роберто, а «Атлетико» — Маркос Льоренте.

Сегодня состоится жеребьевка турнира. Матчи будут проходить в пятницу, субботу и воскресенье.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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