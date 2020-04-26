Клубы чемпионата Испании получат технические поражения, если откажутся играть

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас высказался о возобновлении сезона после паузы из-за пандемии коронавируса. Он рассказал о санкциях к командам, если они откажутся играть.

— Первоначальный штраф для клуба — техническое поражение, — цитирует Тебаса Marca. — То же самое если футболист откажется выходить на поле. К нему будут применены санкции.

Потери при досрочном завершении сезона составили бы примерно миллиард евро. Если будем играть без зрителей, потеряем 350 миллионов. Не рассматриваем вариант прекратить сезон. Убежден, что мы завершим сезон и вовремя начнем следующий.

По последним данным, в мире зарегистрированы 2 881 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 098 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 813 520 человек выздоровели за время пандемии.