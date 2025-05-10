Клубное телевидение «Реала» опубликовало ролик про арбитра эль-класико Алехандро Эрнандеса

Клубное телевидение «Реала» перед матчем 35-го тура ла лиги против «Барселоны» опубликовало видеоролик про арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса, который будет обслуживать эль-класико.

В ролике демонстрируются ошибки рефери, а также кадры 1994 года, на которых юный Алехандро рассказывает о том, что болеет за «Барселону». На видео ему 11-12 лет.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет в воскресенье, 11 мая, и начнется в 17:15 по московскому времени.