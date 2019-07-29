Клуб Пике вышел в третью лигу Испании

Футбольный клуб "Андорра", которым владеет защитник "Барселоны" Жерар Пике, будет выступать в высшей любительской футбольной лиге Испании (сегунда В), информирует Marca. Это третий по силе дивизион страны. Такое решение приняла Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

"Андорра" в сезоне-2018/19 вышла из пятого в четвертый дивизион Испании. Затем получила место без борьбы в третьей лиге, так как клуб "Реус" был понижен в статусе из-за административного наказания. "Андорра" при этом залатила RFEF 452 022 евро, которые были необходимы, чтобы занять место "Реуса".