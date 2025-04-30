Клуб из Саудовской Аравии готов платить Анчелотти 50 миллионов евро за сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Marca, итальянский специалист получил предложение с зарплатой 50 миллионов евро за сезон.

Ранее появилась информация, что переговоры Конфедерации футбола Бразилии с Анчелотти сорвались из-за того, что клуб не хочет отпускать специалиста до клубного чемпионата мира-2025.

После 33 туров в чемпионате Испании «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. Ранее в этом сезоне мадридская команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также «Барселоне» — в финале Кубка Испании.