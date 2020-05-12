Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. На их счету 11 «Золотых мячей» на двоих.

— Для меня Месси, — цитирует немецкого специалиста ESPN. - Если бы можно было нарисовать идеального футболиста, то это был бы игрок с ростом Роналду, он мог бы прыгать столь же высоко и бегать так же быстро. Кроме того, отношение Роналду к делу — он абсолютно совершенен и профессионален, нельзя быть лучше.

С другой стороны, есть маленький Месси, который делает все легко. Поэтому как игрок он нравится мне немного больше. Но Криштиану тоже невероятен.