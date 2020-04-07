Клопп рассказал о нюансах перехода Коутинью в «Барселону» из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскрыл детали перехода нападающего Филиппе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года.

— Я уважал решение Филиппе с первой секунды, — цитирует Mundodeportivo Клоппа. — Мы подписали новый контракт неделями ранее, но мне было ясно, что против «Барселоны» у нас не было шансов.

Клопп пояснил, что не позволил игроку уйти летом 2017 года, потому что успели потерять из-за травмы Адама Лаллану. — Мы не успевали решить проблему на трансферном рынке, — добавил Клопп. — Коутинью остался и потому спустя полгода я должен был быть справедлив к нему.

Сейчас 27-летний Коутинью находится в аренде в «Баварии», а его контракт принадлежит «Барселоне», которая готова расстаться со своим игроком.