Защитник «Барселоны» Клеман Лангле объяснил эпизод, в котором защитник «Реала» Рафаэль Варан получил удар в бедро во время матча 10-го тура чемпионата Испании.

— Вы можете думать, что это пенальти, но решение было принято ВАР и нужно это учитывать, — цитирует Mundo Deportivo Лангле. — Я просто хотел выбить мяч. Использовал свои тело и ноги. К несчастью, каснулся ноги Рафаэля. Я не игрок, который любит бить игроков. Тем более, Варан — мой друг.

Бедро Варана после удара Лангле в класико. Фото