Клеман Лангле: «Суарес никогда не сдается на поле. Рад за него»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле после победы над «Валенсией» в 4-м туре чемпионата Испании (5:2) признался, доволен игрой команды. Также он отметил Луиса Суареса?, который оформил дубль.

— Это отличная победа против сложно соперника, который очень хорошо играет в футбол, — цитирует Sport.es Лангле. — «Валенсия» играет в футбол, отличающийся от нашего, но «Барселона» сделала все очень хорошо. Конечно, предпочитаем не пропускать голов, но в целом матч получился хороший.

Суарес — игрок высокого уровня, и когда он на поле, то никогда сдается. Я рад за него, потому что некоторое время он был зол на то, что не играл. Уверен, лучшее у него еще впереди.