Клайверт стал новым спортивным директором "Барселоны"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Голландии Патрик Клайверт стал спортивным директором каталонской команды, информирует официальный сайт испанского клуба. Соглашение с 43-летним голландцем рассчитано до июня 2021 года.

Ранее пост спортивного директора занимал Хосеп Сегура.

"Я очень рад вернуться домой и с нетерпением жду возможности насладиться этим новым этапом в своей жизни. Перед нами стоит задача сделать "Барселону" одним из лучших клубов в мире", – приводит слова Клайверта пресс-служба каталонцев.

В качестве игрока Клайверт провел шесть сезонов с составе "Барселоны" и помог команде завоевать один титул чемпионата Испании.