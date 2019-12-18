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Класико в стиле «Звездных войн»: Месси — джедай, кто тогда Рамос?

17:34
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В среду, 18 декабря, пройдет класико «Барселона» — «Реал» в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. В сети появился постер, который сделан в стиле «Звездных войн», где игроки «Барселоны» представлены в качестве «светлой стороны силы» (орден джедаев и отряд сопротивления).

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос выполнен в образе одного из антагонистов 9 эпизода «Звездных войн» Кайло Рена. Лидер каталонцев Лионель Месси — джедай с голубым мечом.

Встреча «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря, начало — в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат Испании по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Барселона — Реал

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