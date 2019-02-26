Класико "Реал" – "Барселона": видеотрансляция полуфинального матча Кубка Испании

В среду, 27 февраля, "Реал" и "Барселона" проведут ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.

Первый матч двух принципиальных соперников в полуфинале Кубка короля-2018/19 состоялся 6 февраля в Барселоне. Игра на "Камп Ноу" закончилась вничью – 1:1. Счет на 6-й минуте открыл форвард мадридцев Лукас Васкес, ответный мяч на 57-й минуте провел нападающий каталонцев Малком.

Следить за матчем "Реал" – "Барселона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Не пропустите! И не забудьте, 2 марта команды сыграют снова – в чемпионате.

"Реал" – "Барселона": Кубок Испании, ответный матч 1/2 финала, 27 февраля 2019, онлайн трансляция – в 23.00

Кубок Испании-2018/19: сетка турнира, расписание и результаты матчей