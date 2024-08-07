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«Атлетико» разгромил гонконгский «Китчи», Серлот оформил дубль в дебютном матче

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетико» в товарищеском матче обыграл гонконгский «Китчи» со счетом 6:1.

В составе мадридцев дубль оформил Александр Серлот, который проводил дебютный матч за «Атлетико». Также голы забили Карлос Мартен, Адриан Ниньо, Тома Лемар, еще один мяч в свои ворота забил игрок «Китчи».

В следующем товарищеском матче «Атлетико» 11 августа сыграет с «Ювентусом».

ФК Атлетико
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