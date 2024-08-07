«Атлетико» разгромил гонконгский «Китчи», Серлот оформил дубль в дебютном матче
«Атлетико» в товарищеском матче обыграл гонконгский «Китчи» со счетом 6:1.
В составе мадридцев дубль оформил Александр Серлот, который проводил дебютный матч за «Атлетико». Также голы забили Карлос Мартен, Адриан Ниньо, Тома Лемар, еще один мяч в свои ворота забил игрок «Китчи».
В следующем товарищеском матче «Атлетико» 11 августа сыграет с «Ювентусом».
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4
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|0
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|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
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|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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|0-0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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