Китайцы предлагают "Атлетико" 100 миллионов евро за название стадиона

Китайская компания Wanda Group, являющаяся совладельцем мадридского "Атлетико", готова щедро отблагодарить клуб за изменение названия стадиона, сообщает Marca. Новая арена будет готова к сезону-2017/18 и будет вмещать 72 тысячи зрителей.
Компания предлагает назвать строящийся стадион "Ванда Метрополитано", за что собирается заплатить 100 миллионов евро. Эта сумма будет разбита на десять лет сотрудничества с клубом, также "Атлетико" будет получать от Wanda Group бонусы за успешное выступление на различных турнирах.
Дополнительная информация
http://www.marca.com/futbol/atletico/2016/12/11/584c5244268e3ea6128b45c4.html
Marchello1980
За 98 лямов я готов сменить имя и фамилию на Ванд Метрополитано!
14:02
ValeraK
Ростов готов поменять название за 99 лямов евро. Ну что, Wanda, по рукам?
09:40
pustot+
100 лямов всего? Дешевка.....
18:40 11 декабря