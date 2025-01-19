Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:45

Кирилл Новиков считает, что травмы не помешают Захаряну заиграть в Испании

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков предположил, сможет ли российский футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заиграть в Испании.

Из-за травм полузащитник не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Летом 2024 года Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» за 12 миллионов евро.

«Не рано ли Захарян уехал? Нет, Арсен все сделал правильно. Травмы — это неотъемлемая часть футбола. Ему ни в коем случае нельзя переживать. Нужно окончательно вылечиться и потом на каждой тренировке доказывать тренерскому штабу, что готов выходить в стартовом составе. Мастерство у Захаряна есть. Нужно поправить здоровье. Ни у кого нет сомнений, что Арсен является игроком высокого уровня. Я в нем не сомневаюсь, он еще проявит себя в Испании.

Конкуренция? Справится. Ему надо верить в свои силы и не нужно смотреть на конкурентов. Надо показывать тот футбол, за который взяли Арсена в команду. Уверен на 200 процентов, что если бы в клубе на него не рассчитывали, то не стали бы покупать. Его задача — развиваться, становиться сильнее и добиваться с командой поставленных задач. Думаю, ему не надо возвращаться в Россию. Нужно играть в Испании и показывать себя там», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Тренер возглавлял бело-голубых с 2019 по 2020 год.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Кирилл Новиков
Читайте также
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
СМИ сообщили о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа после выборов
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Флик — о ничьей с «Хетафе»: «У «Барселоны» были возможности победить»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
10
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
11
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
12
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
13
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 1 : 2
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 1 : 1
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 - : -
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 17 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости