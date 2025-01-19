Кирилл Новиков считает, что травмы не помешают Захаряну заиграть в Испании

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков предположил, сможет ли российский футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заиграть в Испании.

Из-за травм полузащитник не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Летом 2024 года Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» за 12 миллионов евро.

«Не рано ли Захарян уехал? Нет, Арсен все сделал правильно. Травмы — это неотъемлемая часть футбола. Ему ни в коем случае нельзя переживать. Нужно окончательно вылечиться и потом на каждой тренировке доказывать тренерскому штабу, что готов выходить в стартовом составе. Мастерство у Захаряна есть. Нужно поправить здоровье. Ни у кого нет сомнений, что Арсен является игроком высокого уровня. Я в нем не сомневаюсь, он еще проявит себя в Испании.

Конкуренция? Справится. Ему надо верить в свои силы и не нужно смотреть на конкурентов. Надо показывать тот футбол, за который взяли Арсена в команду. Уверен на 200 процентов, что если бы в клубе на него не рассчитывали, то не стали бы покупать. Его задача — развиваться, становиться сильнее и добиваться с командой поставленных задач. Думаю, ему не надо возвращаться в Россию. Нужно играть в Испании и показывать себя там», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Тренер возглавлял бело-голубых с 2019 по 2020 год.