Триппьер — о Симеоне: «Перед каждой игрой он носился по коридору, глядя в пол в течение 40 минут»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил о совместной работе с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

«Диего Симеоне? Он не такой, как все. Перед каждой игрой можно было увидеть, как он носится по коридору и сосредоточенно смотрит в пол в течение 40 минут. Я не знаю, о чем он думал в такие моменты. Такое ощущение, что он выпивал около пяти «Ред Буллов» перед игрой, он просто не мог усидеть на месте. Такого уважения, которым он пользуется, я никогда раньше не видел. Они его боготворят», — приводит слова Триппьера Bold.

Под руководством Диего Симеоне Триппьер отыграл два с половиной года за «Атлетико». Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года, он дважды становился чемпионом Испании и два раза приводил «матрасников» к победе в Лиге Европы.