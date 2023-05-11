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Триппьер — о Симеоне: «Перед каждой игрой он носился по коридору, глядя в пол в течение 40 минут»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил о совместной работе с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

«Диего Симеоне? Он не такой, как все. Перед каждой игрой можно было увидеть, как он носится по коридору и сосредоточенно смотрит в пол в течение 40 минут. Я не знаю, о чем он думал в такие моменты. Такое ощущение, что он выпивал около пяти «Ред Буллов» перед игрой, он просто не мог усидеть на месте. Такого уважения, которым он пользуется, я никогда раньше не видел. Они его боготворят», — приводит слова Триппьера Bold.

Под руководством Диего Симеоне Триппьер отыграл два с половиной года за «Атлетико». Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года, он дважды становился чемпионом Испании и два раза приводил «матрасников» к победе в Лиге Европы.

Диего Симеоне
Киран Триппьер
ФК Атлетико
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 - : -
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
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Осасуна – Альмерия
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13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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