Защитник «Атлетико» Киран Триппьер в преддверии игры с «Барселоной» поделился мнением об игре звезды каталонцев Лионеля Месси. Англичанину доводилось играть против аргентинца, когда он выступал за «Тоттенхэм».

— Игра против Месси — это нечто странное, — цитирует Goal Триппьера. — Большую часть игры он проводит, просто гуляя и гуляя. Когда вы играете, например, против «Ливерпуля», то стоит отвлечься от Садио Мане на секунду, как он оказывается позади вас. А на Месси ты можешь смотреть непрерывно, но в итоге он просто идет и идет, а потом — гол! Я несколько раз играл против него. И он невероятно хорош. Он за три паса партнеров знает, куда в итоге придет мяч. Его ум удивителен. Даже когда он просто идет по полю пешком, нужно осознавать, что это невероятный игрок.