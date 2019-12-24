Кильян Мбаппе: «Очень приятно видеть, что Месси не упускает тебя из виду»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал о капитане «Барселоны» Лионеле Месси и вспомнил о борьбе за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.

— В конце прошлого сезона вместо того, чтобы просто положить голову под одеяло и спокойно ждать конца сезона, я пытался превзойти себя, — цитирует Мбаппе France Football. — Видел, что, возможно, смогу получить «Золотую бутсу». Но против меня был Месси. Если бы в последнем матче я бы забил дважды, то он три. Я — три, он — четыре!

Это было так безумно, что я говорил об этом с Усманом Дембеле: «Он делает это нарочно?» Он ответил мне: «Конечно, он смотрит на тебя!» Я сказал себе: «Ах, неплохо, Месси наблюдает за мной». Мне очень приятно видеть, что такой игрок не упускает тебя из виду.