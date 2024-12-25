Мбаппе: «Никто в «Реале» не пожалеет о моем подписании»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в испанском клубе не пожалеют о его подписании.

«Никто в «Реале» не пожалеет о моем подписании. Я хочу выиграть титулы в 2025 году, такова моя миссия», — приводит слова Мбаппе Marca.

Французский футболист перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне 26-летний Мбаппе сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.