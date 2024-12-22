Мбаппе после игры с «Севильей»: «Адаптация закончилась, я стал лучше понимать остальных»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Севильей» (4:2) в 18-м туре ла лиги. Француз отметился голом и результативной передачей.
«Реал» сыграл очень хорошо, мы стали сильно лучше за последние несколько месяцев. Чувствую, что болельщики остались в восторге после матча, как и мы.
Многое изменилось в команде после моего приезда. Но как сказал тренер, адаптация закончилась. Я себя прекрасно чувствую, я стал лучше понимать остальных», — цитирует француза As.
«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Реал
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
9
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
10
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
11
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|17
|2
|6
|9
|16-26
|12
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|3 : 0
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|0 : 1
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|2 : 0
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|1 : 2
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 2
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|2 : 2
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|4 : 2
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|2 : 5
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|1 : 0
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
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