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Мбаппе после игры с «Севильей»: «Адаптация закончилась, я стал лучше понимать остальных»

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Севильей» (4:2) в 18-м туре ла лиги. Француз отметился голом и результативной передачей.

«Реал» сыграл очень хорошо, мы стали сильно лучше за последние несколько месяцев. Чувствую, что болельщики остались в восторге после матча, как и мы.

Многое изменилось в команде после моего приезда. Но как сказал тренер, адаптация закончилась. Я себя прекрасно чувствую, я стал лучше понимать остальных», — цитирует француза As.

«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
ФК Севилья
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 0 : 1
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 2 : 2
22.12 18:15
Реал – Севилья
 4 : 2
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 2 : 5
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 1 : 0
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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