Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2024/25

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2024/25.

Эта награда вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Результаты футболистов, выступающих в 5 самых сильных чемпионатах Европы, умножаются на 2. Результаты игроков, выступающих в чемпионатах с 6 по 21 место в таблице коэффициентов УЕФА, умножаются на 1,5, а игроки из остальных лиг получают по 1 очку за 1 гол.

Мбаппе забил 31 гол и набрал 62 очка. Второе место по итогам сезона-2024/25 занял форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш, у которого 39 голов и 58,5 очка. На третьей строчке — нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с 29 голами и 58 очками.

Килиан Мбаппе впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу». Обладателем награды в сезоне-2023/24 стал Харри Кейн («Бавария»).