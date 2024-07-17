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Килиан Мбаппе пропустит летнее турне «Реала» по США

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Новичок «Реала» Килиан Мбаппе пропустит летнее предсезонное турне «сливочных» по США, сообщает The Athletic.

В рамках турне мадридский клуб проведет три товарищеских матча. Соперниками «Реала» станут «Милан», «Барселона» и «Челси».

Мбаппе будет готовиться к новому сезону на базе испанского клуба. План «Реала» заключается в том, чтобы француз сыграл в матче за Суперкубок УЕФА в Варшаве против «Аталанты».

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Стали известны детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом»
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
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Сельта – Алавес
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 - : -
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Валенсия – Барселона
 - : -
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