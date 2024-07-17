Килиан Мбаппе пропустит летнее турне «Реала» по США

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе пропустит летнее предсезонное турне «сливочных» по США, сообщает The Athletic.

В рамках турне мадридский клуб проведет три товарищеских матча. Соперниками «Реала» станут «Милан», «Барселона» и «Челси».

Мбаппе будет готовиться к новому сезону на базе испанского клуба. План «Реала» заключается в том, чтобы француз сыграл в матче за Суперкубок УЕФА в Варшаве против «Аталанты».

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.