Мбаппе подаст жалобу о клевете после обвинений в изнасиловании

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подаст жалобу на клевету, сообщает адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар.

«Килиан спокоен, он не понимает, в чем его действительно можно обвинить. Мы читаем прессу, прокуратура Стокгольма выпустила пресс-релиз, однако мы не можем узнать, является ли Мбаппе подозреваемым, поэтому я не могу подтвердить, действительно ли иск подан против него», — цитирует Каню-Бернар AFP.

14 октября СМИ сообщили, что в отеле в центре Стокгольма, где проживал Мбаппе вместе с семьей, произошло изнасилование. Женщина, предположительно ставшая жертвой, обвинила в произошедшем футболиста.

RMC Sport сообщил, что в «Реале» не переживают из-за ситуации вокруг 25-летнего игрока.