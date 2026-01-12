Мбаппе обратился к Алонсо: «Спасибо за то, что вселили в меня уверенность»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера.
12 января «сливочные» объявили об увольнении 44-летнего специалиста. Новым главным тренером «Реала» назначен Альваро Арбелоа.
«Прошло немного времени, но было приятно играть под вашим руководством и учиться у вас. Спасибо за то, что вселили в меня уверенность с первого дня. Я запомню вас, как тренера с четкими идеями и глубокими знаниями в футболе. Желаю вам удачи на следующем этапе вашей карьеры», — написал Мбаппе в соцсети, прикрепив фото с тренером.
Алонсо возглавлял команду с 1 июня 2025 года. Под руководством испанца «сливочные» провели 34 матча — одержали 24 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. 11 января «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.
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11
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12
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13
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
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20
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|15.08
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|Алавес – Хетафе
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|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
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|18:00
|Расинг – Вильярреал
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|20:00
|Эспаньол – Леванте
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|Сельта – Осасуна
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|17.08
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|Депортиво – Эльче
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|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
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|Валенсия – Бетис
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|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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