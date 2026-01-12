Мбаппе обратился к Алонсо: «Спасибо за то, что вселили в меня уверенность»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера.

12 января «сливочные» объявили об увольнении 44-летнего специалиста. Новым главным тренером «Реала» назначен Альваро Арбелоа.

«Прошло немного времени, но было приятно играть под вашим руководством и учиться у вас. Спасибо за то, что вселили в меня уверенность с первого дня. Я запомню вас, как тренера с четкими идеями и глубокими знаниями в футболе. Желаю вам удачи на следующем этапе вашей карьеры», — написал Мбаппе в соцсети, прикрепив фото с тренером.