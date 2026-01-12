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12 января, 22:41

Мбаппе обратился к Алонсо: «Спасибо за то, что вселили в меня уверенность»

Руслан Минаев
Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера.

12 января «сливочные» объявили об увольнении 44-летнего специалиста. Новым главным тренером «Реала» назначен Альваро Арбелоа.

«Прошло немного времени, но было приятно играть под вашим руководством и учиться у вас. Спасибо за то, что вселили в меня уверенность с первого дня. Я запомню вас, как тренера с четкими идеями и глубокими знаниями в футболе. Желаю вам удачи на следующем этапе вашей карьеры», — написал Мбаппе в соцсети, прикрепив фото с тренером.

Килиан Мбаппе.Скандал после класико: Мбаппе помешал «Реалу» сделать чемпионский коридор для «Барселоны»

Алонсо возглавлял команду с 1 июня 2025 года. Под руководством испанца «сливочные» провели 34 матча — одержали 24 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. 11 января «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

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Килиан Мбаппе
ФК Реал
Хаби Алонсо
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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