Мбаппе: «В «Реале» все объединены одной целью — выиграть все титулы в этом сезоне»
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо.
«Когда ты не побеждаешь в «Реале», люди много говорят. Мы плохо сыграли в последних двух матчах и знаем это, но вернемся после перерыва с готовностью победить «Эльче». Мы все объединены одной целью — выиграть все титулы в этом сезоне», — цитирует Cope Мбаппе.
«Реал» после 12 туров занимает 1-е место в турнирной таблице Ла лиги, опережая «Барселону» на 3 очка.
Новости