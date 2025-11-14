Мбаппе: «В «Реале» все объединены одной целью — выиграть все титулы в этом сезоне»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Украиной (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 прокомментировал информацию о том, что некоторые игроки «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо.

«Когда ты не побеждаешь в «Реале», люди много говорят. Мы плохо сыграли в последних двух матчах и знаем это, но вернемся после перерыва с готовностью победить «Эльче». Мы все объединены одной целью — выиграть все титулы в этом сезоне», — цитирует Cope Мбаппе.

«Реал» после 12 туров занимает 1-е место в турнирной таблице Ла лиги, опережая «Барселону» на 3 очка.