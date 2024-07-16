Мбаппе: «Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась»
Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода в «Реал».
16 июля на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация 25-летнего форварда в качестве футболиста мадридского клуба. Мбаппе вручили игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.
«Невероятные ощущения находиться здесь. Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась. Я счастлив и хотел бы поблагодарить президента Флорентино Переса, который тепло принял меня с первого дня. Было много неожиданных поворотов, но я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне попасть сюда. Теперь я игрок «Реала». Для меня это очень многое значит. Теперь у меня есть еще одна мечта — оправдать историю этого лучшего в мире клуба», — приводит RMC Sport слова Мбаппе.
«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.
Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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|0-0
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Эспаньол
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|0-0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -