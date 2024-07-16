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Мбаппе: «Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась»

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода в «Реал».

16 июля на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация 25-летнего форварда в качестве футболиста мадридского клуба. Мбаппе вручили игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.

«Невероятные ощущения находиться здесь. Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась. Я счастлив и хотел бы поблагодарить президента Флорентино Переса, который тепло принял меня с первого дня. Было много неожиданных поворотов, но я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне попасть сюда. Теперь я игрок «Реала». Для меня это очень многое значит. Теперь у меня есть еще одна мечта — оправдать историю этого лучшего в мире клуба», — приводит RMC Sport слова Мбаппе.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
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 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
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