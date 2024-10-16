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Источник: Мбаппе испытывает проблемы с алкоголем

Килиан Мбаппе испытывает проблемы с алкоголем
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе испытывает проблемы с алкоголем, утверждает журналист Ромен Молина.

По данным источника, 25-летний футболист часто покидает свой дом, чтобы выпить.

11 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции. 14 октября стало известно, что полиция шведской столицы начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, предположительно произошедшем в отеле, в котором в тот момент отдыхал Мбаппе.

Сам футболист отрицал свою причастность к инциденту. Позже пресс-служба «Реала» удалила форварда с фотографии рекламной компании коллекции Artist Pack.

Мбаппе выступает за «Реал Мадрид» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 11 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Мбаппе засекли в ночном клубе во время матча сборной. Ранее его не вызвали из-за травмы, которой нет

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
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 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
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 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
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 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
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 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
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 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
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