Кике Сетьен: «Я рассчитываю на Коутинью»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал, что не хотел бы отпускать полузащитника команды Филиппе Коутинью из команды в следующем сезоне.

— Филиппе мне очень нравится, как футболист, и в данный момент он принадлежит «Барселоне», — цитирует AS Сетьена. — Наш клуб должен получить за него отступные или получить сумму, которая устроит нас. Я рассчитываю на Коутинью. Поговорю с ним, чтобы узнать, на что он рассчитывает сам.

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду.