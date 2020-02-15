Кике Сетьен: «Соперник совершил 29 фолов, но у нас на одну желтую карточку больше»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1).

— Мы ожидали, что матч будет сложным. Соперник выиграл четыре встречи подряд, — цитирует тренера Marca.

Моментов в этой игре хватало, и я думаю, что мы могли снять все вопросы в первом тайме. Но я доволен, поскольку победить было нелегко.

За нас играют футболисты высокого уровня, проявляющие себя в тяжелых матчах. Это нормально, на это мы и рассчитываем. Они включаются в игру и решают задачи.

Что касается судейства, соперник совершил 29 фолов, но у нас на одну желтую карточку больше, чем у «Хетафе».