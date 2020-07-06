Кике Сетьен: «С каждым днем я понимаю ВАР все меньше и меньше»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о работе системы ВАР в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1).

— Не хочу ничего говорить по этому поводу, — приводит слова Сетьена Marca. — С каждым днем я понимаю ВАР все меньше и меньше. Думаю, у нас есть инструмент, который может сделать футбол справедливее, но на данный момент этого недостаточно. Проблема в толковании моментов, даже если пересматривать их многократно.

Каждый матч индивидуален. Сегодня все сложилось хорошо. Возможно, мы удивили соперника. Нам многое удавалось благодаря хорошему взаимодействию Суареса, Месси и Гризманна. Мы переиграли их в центральной зоне и часто угрожали их воротам.

Некоторые команды усложняют нам жизнь, потому что они очень надежно играют в обороне. Очевидно, «Вильярреал» сегодня был не таким. Я бы хотел видеть такой итоговый счет в каждом матче, но футбол — это не точная наука.