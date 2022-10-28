Кике Сетьен рассказал, что «Барселона» до сих не расплатилась с ним

Новый главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен признался, что «Барселона» до сих пор не рассчиталась с ним.

«Финансовый кризис сильно повлиял на это. Я говорю об этом, так как они до сих пор полностью не расплатилась со мной. При этом не собираюсь торопить клуб, готов дать им столько времени, сколько нужно. Все нормально», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Сообщалось, что стороны договорились о денежной компенсации за досрочный разрыв контракта. Сине-гранатовые должны выплатить Сетьену около четырех миллионов евро.