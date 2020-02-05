Кике Сетьен о Месси: «Не буду влезать в чью-то жизнь, я не отец для своих игроков»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен на пресс-конференции ответил на вопрос о нападающем команды Лионеле Месси. Ранее появилась информация о конфликте игрока со спортивным директором Эриком Абидалем.

— У Месси есть опыт, чтобы решать вопросы самостоятельно, — цитирует тренера Barcacentre. — Я не собираюсь влезать в чью-то жизнь. Я не отец ни для кого из своих игроков. Моя задача — сделать своих футболистов счастливыми и создать им хорошие условия для игры.

По сведениям RAC1, причиной конфликта послужило высказывание Абидаля. Ранее француз заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов. После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси.