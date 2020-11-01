Кике Сетьен: «Никому не хочется входить в историю «Барселоны», проигрывая 2:8»

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о своих впечатлениях от работы в клубе. Специалист был уволен после поражения со счетом 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Это невероятный урон, никому не хочется входить в историю «Барселоны» таким поражением, — приводит El Pais слова Сетьена. — Я принимаю свою вину. Однажды я напишу об этом матче. После того, как я был уволен, я узнал, что решение о моем увольнении было принято еще до этих 8:2 от «Баварии». Я узнал обо всем потом.

В «Барселоне» я не был собой. Я не мог, или, если честно, не знал, как. Когда ты приходишь в такой клуб, как «Барселона», ты уже понимаешь, что будет далеко не просто, пусть у тебя в составе и играют лучшие футболисты мира.

Правда в том, что я не мог быть собой, не делал того, что должен был. Я мог бы принимать резкие решения, но это не помогло бы. Может, помогло бы в краткосрочной перспективе, но все остановилось из-за пандемии. До этого момента все было хорошо. Мы начали меняться в плане игры, оторвались на 2 очка от «Реала». Когда сезон возобновился, «Реал» устроил потрясающий рывок. Под конец сезона напряжение было уже слишком высоким. Были различные ситуации, которые могли сложиться совершенно иначе при другом контексте и обстоятельствах, но времени думать или работать просто не было.